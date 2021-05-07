В Петербурге появится центр по внедрению технологий для освоения арктического шельфа

В Петербурге появится центр по внедрению технологий для освоения арктического шельфа
Центр создадут на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Фото: pixabay

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Приморская долина» планируется создать в городе Приморске в Выборгском районе Ленобласти.

Центр возникнет на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Специалисты займутся технологиями для освоения арктического шельфа.

Как сообщил ТАСС, центр будет представлять собой производственную цепочку от электронной компонентной базы для приборов до испытаний и внедрений современной отечественной техники, благодаря которой будет произведена добыча на шельфе полезных ископаемых.

В рамках масштабного проекта планируется создать Технопарк, располагаемый в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Арктике сразу три атомные подлодки ВМФ России одновременно пробили лед.

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