В Петербурге появится центр по внедрению технологий для освоения арктического шельфа

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Приморская долина» планируется создать в городе Приморске в Выборгском районе Ленобласти.

Центр возникнет на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Специалисты займутся технологиями для освоения арктического шельфа.

Как сообщил ТАСС, центр будет представлять собой производственную цепочку от электронной компонентной базы для приборов до испытаний и внедрений современной отечественной техники, благодаря которой будет произведена добыча на шельфе полезных ископаемых.