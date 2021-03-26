На раз два три: в Арктике сразу три атомные подлодки ВМФ России одновременно пробили лед

На раз два три: в Арктике сразу три атомные подлодки ВМФ России одновременно пробили лед
Атомная подводная лодка. Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации

На учениях в Арктике три атомные подводные лодки Военно-морского флота России впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

На кадрах видно, как на фоне кипельно-белого горизонта три подводные лодки одновременно и очень медленно разрушают лёд и поднимаются на поверхность.

Затем на поверхности одной из лодок появляется участник учения.

Комплексная арктическая экспедиция «Умка-21». Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации

Мужчина машет на камеру, докладывая об успешно выполненной операции.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов уточнил, что субмарины находились на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Он также рассказал, что в рамках экспедиции впервые в истории ВМФ был выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 67-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Высоцкий.

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