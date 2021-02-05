Скончался бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий

Скончался бывший главком ВМФ России Владимир Высоцкий
Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий. Фото: пресс-служба Минобороны России

Скончался бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий. Он ушел из жизни на 67-м году жизни.

О трагическом известии рассказал руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин в пятницу, 5 февраля. Как сообщили «РИА Новости», причина смерти Высоцкого да данный момент неизвестна.

Дерябин подчернил, что причина случившегося точно не в коронавирусе.

С 2004 по 2005 годы Владимир Высоцкий был первым заместителем командующего Балтийским флотом, а с 2005 по 2007-й командовал Северным флотом. Главкомом ВМФ Высоцкий проработал с 2007 по 2012 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смерти экс-министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Он умер в селе Солнечное Алтайского края.

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