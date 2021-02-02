На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук

Александр Назарук был министром сельского хозяйства РФ с 1994 1996 годы, а также председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов с 1996 по 2008 год. Фото: Алтайское краевое законодательное собрание

Александр Назарук был министром сельского хозяйства РФ с 1994 1996 годы, а также председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов с 1996 по 2008 год. Фото: Алтайское краевое законодательное собрание

Во вторник, 2 февраля, стало известно о смерти бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Назарчука. Он умер в селе Солнечное Алтайского края.

По предварительно информации, причиной смерти экс-министра и депутата могла стать утечка газа. Эту версию прорабатывают сотрудники правоохранительных органов — по факту гибели Назарчука проводится доследственная проверка. Пока что, однако, никаких подтверждений отравления газом не нашли.

Вероятнее всего, ситуация прояснится только после заключения судебно-медицинской экспертизы. Александр Назарчук после ухода с поста министра сельского хозяйства и продовольствия России в 1996 году почти 12 лет возглавлял Алтайский краевой совет народных депутатов, до 2008 года.

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