В Москве прощаются с актером Василием Лановым

В Москве прощаются с актером Василием Лановым
Василий Лановой, к сожалению, не справился с коронавирусной инфекцией. Фото: сайт Театра имени Евгения Вахтангова

В понедельник, 1 февраля, в 10 часов утра в столичном театре имени Евгения Вахтангова началась церемония прощания с народным артистом СССР, Василием Лановым.

Гражданская панихида, по предварительной информации, продлится до полудня. Таким образом, проводить актера могут не только родные и близкие, но и все поклонники творчества Ланового. После завершения церемонии артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции. Трагическую новость сообщила его супруга, актриса Ирина Купченко, в четверг, 28 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, какими были последние часы жизни артиста, за которую в течение месяца боролись врачи. Изначально его состояние не вызывало опасений, однако позже Лановому резко стало хуже, его пришлось перевести в реанимацию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
василий лановой коронавирус москва новодевичье кладбище смерть церемония прощания


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли еще 1 842 случая заражения COVID-19
Петербурженка упала в обморок на несогласованном митинге 31 января, ей ...
С 1 февраля россиянам запрещено материться в социальных сетях
Активисты «Синей птицы» закрасили рекламу наркотиков на улицах ...
Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Петербурге
Полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах
Семья из Мурманска получила неустойку за сорванные сроки сдачи квартиры в ...
В Москве прощаются с актером Василием Лановым