В Москве прощаются с актером Василием Лановым

Василий Лановой, к сожалению, не справился с коронавирусной инфекцией. Фото: сайт Театра имени Евгения Вахтангова

Василий Лановой, к сожалению, не справился с коронавирусной инфекцией. Фото: сайт Театра имени Евгения Вахтангова

В понедельник, 1 февраля, в 10 часов утра в столичном театре имени Евгения Вахтангова началась церемония прощания с народным артистом СССР, Василием Лановым.

Гражданская панихида, по предварительной информации, продлится до полудня. Таким образом, проводить актера могут не только родные и близкие, но и все поклонники творчества Ланового. После завершения церемонии артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции. Трагическую новость сообщила его супруга, актриса Ирина Купченко, в четверг, 28 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, какими были последние часы жизни артиста, за которую в течение месяца боролись врачи. Изначально его состояние не вызывало опасений, однако позже Лановому резко стало хуже, его пришлось перевести в реанимацию.