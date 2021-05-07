Чем заняться в Петербурге 7 мая: в Планетарии №1 пройдет концерт Tango Future

Чем заняться в Петербурге 7 мая: в Планетарии №1 пройдет концерт Tango Future
Планетарий №1. Фото: Планетарий №1/ ВК

Зрители смогут перенестись их холодной Северной столицы в Буэнос-Айрес.

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 мая, можно посетить концерт Tango Future. Он пройдет в Планетарии №1 на Обводном канале в девять часов вечера. Для петербуржцев и гостей города выступит коллектив Triunfal Orquesta. Благодаря музыкантам зрители перенесутся в район Буэнос-Айрес, Ла-Бока. обитатели которого живут в ритме танго. Слушателям будет представлена программа, отражающая все этапы истории танго.

«Tango Future — это не просто направление, это полностью изменившийся ландшафт стиля. В нем в концентрированной форме выражается все историческое развитие танго»,

— говорится в описании концерта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пятницу Петербург снова накроют дожди.

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