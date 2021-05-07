Минздрав порекомендовал еще две вакцины от коронавируса

Минздрав порекомендовал еще две вакцины от коронавируса
Эксперты выпустили новые рекомендации. Фото: pixabay

Ведомство включило новые препарат в рекомендации по лечению инфекции.

Министерство здравоохранения утвердило 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дополнив их двумя российскими вакцинами. Об этом сообщили сегодня, 7 мая, в пресс-службе ведомства.

Теперь россиян разрешено прививать «КовиВаком» и «Спутником Лайт» — их включили в перечень одобренных вакцин. Известно, что над документом трудились более сотни специалистов, которые тщательно следят за ходом лечения коронавирусных пациентов.

Известно также, что изменились рекомендации по лечению инфекции. В перечне одобренных лекарств теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот к началу 2022 года.

вакцина минздрав рекомендации


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: эффективность вакцины Moderna можно будет оценить только через 10 лет
В Петербурге чувствуется дефицит работников легкой промышленности
Автомобиль устроил ДТП на Новоприозерском шоссе из-за скользкой дороги
В марте россияне получили рекордное количество микрозаймов
ГАТИ нашла более 700 недочетов во время мониторинга результатов месячника
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались более 30 человек
В России за сутки выявили 8 386 случаев COVID
Макаров рассказал о генетическом коде победителей у русского народа