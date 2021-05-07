Вакцина «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот к началу 2022 года

Препарат будут производить в том числе в Петербурге.

Вакцина «Спутник Лайт» войдет в гражданский оборот до 1 января 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Разрешение на производство получили в общей сложности восемь предприятий по стране. Известно, что препарат будут производить в том числе в Санкт-Петербурге – за это будет отвечать компания «Биокад».

Напоминаем, что «Спутник Лайт» является облегченным вариантом препарата «Спутник V», который снижает риск заражения вдвое. Она способна бороться со всеми новыми штаммами коронавируса, при этом после ее применения нет никаких нежелательных явлений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал, как правильно преодолеть постковидный синдром. По его словам, после болезни может проявляться усталость, слабость, когда у человека заканчивается энергия и он не может дальше выполнять свои обязанности.