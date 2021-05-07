Врач рассказал, как правильно преодолеть постковидный синдром

В борьбе с постковидным синдромом следует повременить с физическими нагрузками и отказаться от продолжительных прогулок. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, после болезни может проявляться усталость, слабость, когда у человека заканчивается энергия и он не может дальше выполнять свои обязанности.

Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что восстанавливаться после COVID-19 нужно постепенно. Нагрузки должны быть максимально щадящими и легкими. Он добавил, что самочувствие ухудшается внезапно и непредсказуемо при постковидном синдроме.

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