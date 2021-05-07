Врач рассказал, признаком какого заболевания могут быть холодные руки

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что холодные руки могут говорить о спазме сосудов.

При этом он отметил, что причина этого спазма может быть самая разная.

«Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно», — цитирует его телеканал «Звезда».

Он отметил, что это явление может еще означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые заявляют, что печень может погубить не только злоупотребление спиртным. На это также может повлиять образ жизни, питание и принимаемые человеком лекарства. Малоподвижный образ жизни может стать одной из причин разрушения печени.