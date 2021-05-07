На КАД возле Кудрово в ДТП погиб водитель «Фольксвагена»: смертельные аварии на майских праздниках под Петербургом

Разбитый автомобиль на съезде с КАД на Мурманское шоссе. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Разбитый автомобиль на съезде с КАД на Мурманское шоссе. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Северная столица в этом году не обрадовала жителей погодой на майские праздники. Дождь, ветер, низкая видимость, скользкие дороги не только помешали петербуржцам насладиться прогулками по городу, но и создали опасную ситуацию для автомобилистов.

Возможно, именно жертвой погодных условий стал водитель грузовика «Фольксваген Транспортер», погибший в дорожно-транспортном происшествии на съезде с КАД на Мурманское шоссе. Трагический инцидент произошел около 6:30 утра в пятницу, 7 мая.

50-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и въехал в силовое ограждение. Столкновение было столь мощным, что «Фольксваген» упал на бок, а водитель вылетел из машины. Увы, травмы, полученные автомобилистом, оказались несовместимы с жизнью.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На снимках видно что автомобиль сильно пострадал: передняя часть практически отсутствует, бок покорежен и нет заднего колеса. Комментаторы считают, что мужчина за рулем «Фольксвагена» погиб, поскольку был не пристегнут. Доказательств этому, однако, пока нет — в деле разберутся правоохранители. ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уже инициировало доследственную проверку по факту аварии.

Опасность, однако, представляют не только сложные погодные условия и пренебрежение правилами дорожного движения. В праздничные дни петербуржцы и жители Ленобласти не отказывают себе в употреблении спиртного, что иногда приводит к трагическим последствиям.

Так, 3 мая в СНТ «Треугольник» массива «Восход» Кировского района Ленобласти 37-летний житель Северной столицы, находясь за рулем «Форд Фокус» в нетрезвом состоянии, сбил свою 65-летнюю мать. Полученные травмы оказались смертельными — женщина скончалась на месте происшествия. Нарушитель задержан, ему предстоит ответить за содеянное по закону.

И все же в некоторых авариях решающую роль играет не скользкая дорога и высокий уровень промилле в крови, а неизбежная роковая случайность. Так вечером 1 мая возле въезда в поселок Лейпясуо в Выборгском районе Ленобласти водитель «ВАЗ-2105», потеряв контроль над управлением, въехал в дерево.

От удара машина опрокинулась и легковушка оказалась зажата между двумя деревьями вместе с водителем и пассажиром, находившимися в салоне. К сожалению, спасти их не успели — оба погибли на месте ДТП.

В тот же день на подъезде к железнодорожной станции Жихарево не смогли разминуться «Рено Флюенс» и «Фольксваген Фургон». 40-летний водитель «Рено» не предоставил преимущество ехавшему по «главной» «Фольксвагену». В результате мужчина погиб. Вместе с ним в салоне авто находилась 37-летняя женщина и двое детей, 10 и 7 лет. Пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии, дети — в состоянии средней степени тяжести.

Добавим, что сиюминутный дорожный маневр, даже кажущийся безопасным, может обернуться неисправимой трагедией, особенно на трассе, где скоростной режим превышает установленные в населенных пунктах ограничения. В ночь с 30 апреля на 1 мая на Киевском шоссе в Ленобласти перевернулась фура. Большегруз буквально развалился — запчасти разнесло по всей дороге.

Кроме того, фура задела легковушку, которая отскочила на обочину, врезавшись в ограждение. Жертвой аварии стал 56-летний водитель большегруза. Что стало причиной происшествия, неизвестно.