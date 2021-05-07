На Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В Северной столице состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием парадных расчетов и боевой техники.

Утром в пятницу, 7 мая, на Дворцовую площадь вышли более 4,8 тыс. военнослужащих и 124 единицы боевой техники. Участники парада отработали сценарий, потренировали строевые приемы и торжественный марш под оркестр.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в составе механизированной колонны также прошли бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.

Впервые в составе парадных расчетов по площади прошли тактические защищенные автомобили «Тайфун 4×4» и роботизированные комплексы разминирования «Уран-6».

Уже известны даты и схемы перекрытий движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генеральная репетиция парада Победы в Петербурге состоялась без авиации из-за погодных условий.