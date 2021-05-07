Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге состоится без авиации

Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге состоится без авиации
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Сегодня на Дворцовой площади начнется генеральная репетиция парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пролет авиации было решено отменить.

Репетиция запланирована на 10:00. В параде примут участие более 4,5 тыс. военнослужащих, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС.

Из авиации будет 30 единиц техники, в том числе вертолеты из серии Ми, истребители серии Су, транспортные самолеты Ту и Ан. Сегодня они не поднимутся в небо над городом из-за плохих погодных условий.

Напомним, в пятницу, 7 мая, в Петербурге сохранится преимущественно облачная погода, временами будут идти дожди. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что парад Победы в Петербурге возглавит легендарный танк Т-34.

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