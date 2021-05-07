Немцы дали Петербургу пятое место в рейтинге самых красивых городов Балтики

Исторический центр Петербурга с его 350 дворцами входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Исторический центр Петербурга с его 350 дворцами входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Журналисты немецкой информационной газеты Die Welt подготовили топ-12 самых красивых городов Балтийского побережья. За основу брали мнение читателей.

В рейтинг попали два российских города. Северной столице отвели пятую строчку, а Калининград оказался на восьмой. Об этом сообщает комитет по развитию туризма Петербурга.

Во главе списка поставили Копенгаген. Также в топ-12 попали Мальмё и Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Рига, Щецин и Гданьск, Росток и Любек.

Издание описало Петербург весьма романтично: «В период летнего солнцестояния в самом северном городе-миллионнике в мире практически не бывает темно. Весь Санкт-Петербург погружается в серебристую дымку. Отсюда и название: «белые ночи».

Также авторы Die Welt отметили, что исторический центр Петербурга с его 350 дворцами входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Как отметили в петербургском комитете, город на Неве стал первым городом России, который присоединился международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха — Safe Travels. Цель программы — представить туристам Петербург в качестве открытого и комфортного направления. Обладатели знака Safe Travels SPb — отели, турфирмы или рестораны — информируют гостей города о следовании городским стандартам безопасности гостеприимства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что служба «Ask me SPb» поможет туристам сориентироваться в центре Петербурга.