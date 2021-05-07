Певица Манижа приехала для участия в «Евровидении-2021» в Роттердам

Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале. У неё 3-ий номер. Фото: скриншот Instagram

Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале. У неё 3-ий номер. Фото: скриншот Instagram

Репетиции Манижи, которая представляет нынче Россию на Евровидение, закончились. 7 мая она улетела в Роттердам. На проводах не будет близких и друзей Манижи, только съёмочная группа одного канала.

Поклонники считают, что Маниже надо поберечь свои силы и эмоции для скорого выступления, сообщает ТАСС. Появилась информация, что режиссером концертной версии выступления в Роттердаме стал Андрей Сычев.

Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале. У неё 3-ий номер. Второй полуфинал будет 20-го мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова впервые вышла на связь после операции. Накануне в СМИ начали появились сообщения о госпитализации знаменитости. Сама она не выходила на связь с подписчиками почти сутки, что несвойственно для звезды Instagram. Сообщалось, что Ольга Бузова оказалась на операционном столе.