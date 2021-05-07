Число пострадавших в ходе беспорядков в Иерусалиме превысило 160 человек

Более 160 человек пострадали в массовых беспорядках в Восточном Иерусалиме.

Беспорядки и столкновения с полицией начались вечером 7 мая у мечети Аль-Акса. Туда на молитву пришли тысячи палестинцев, сообщает пресс-служба Красного полумесяца. Прихожане стали нападать на сотрудников полиции. Множество людей были госпитализированы. Итого пострадали 163 человека, включая полицейских.

Полицейские восстановили порядок, им помогли спецсредства. Они использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. Десятки правонарушителей были задержаны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США. 7 лет они предоставляли услуги по хостингу, с помощью которого распространяли вредные программ и атаки на финансовые организации, сообщает американское министерство юстиции.