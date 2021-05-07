Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США

Два россиянина и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в кибератаках на США.

7 лет они предоставляли услуги по хостингу, с помощью которого распространяли вредные программ и атаки на финансовые организации, сообщает американское министерство юстиции.

ФБР расследовало вместе с полицией разных Европейских стран. Максимальное наказание, которое грозит хакерам, составляет 20 лет.