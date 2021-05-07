Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США

Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США
Максимальное наказание, которое грозит хакерам, составляет 20. Фото: Pixabay

Два россиянина и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в кибератаках на США.

7 лет они предоставляли услуги по хостингу, с помощью которого распространяли вредные программ и атаки на финансовые организации, сообщает американское министерство юстиции.

ФБР расследовало вместе с полицией разных Европейских стран. Максимальное наказание, которое грозит хакерам, составляет 20 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск по-русски отреагировал на новость про хакера из России, атаковавшего Tesla. Генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск на русском языке прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на компанию. Новости о россиянине появилась в Twitter-аккаунте портала Портал Teslarati.
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