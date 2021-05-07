МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты

МИД КНР назвал крайне низкой угрозу от падения обломков китайской ракеты
По расчетам Пентагона, обломки ракеты должны упасть в океан. Фото: pixabay.com

Большинство обломков китайской ракеты сгорит при входе в атмосферу, поэтому ущерб от их падения на Землю маловероятен. Китай 11 дней назад запустил ракету. «Роскосмос» ожидает падения ступени китайской ракеты сегодня, 8 мая.

Ракету сделали «особым образом»: многие ее части разрушатся и сгорят в атмосфере, сообщает МИД КНР. Обломки ступени осуществляет неуправляемый сход. Часть обломков сгорит в плотных слоях атмосферы, но некоторые экземпляры могут добраться до Земли. Падение на Россию точно не будет. По расчетам США, обломки ступени упадут в океан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число пострадавших в ходе беспорядков в Иерусалиме превысило 160 человек. Беспорядки и столкновения с полицией начались вечером 7 мая у мечети Аль-Акса. Туда на молитву пришли тысячи палестинцев, сообщает пресс-служба Красного полумесяца.

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