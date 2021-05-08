Мясников рассказал о признаке рака, который встречается лишь у мужчин

Речь идет о пониженном уровне гемоглобина.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаке рака, который встречается только у мужчин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт заявил, что на рак может намекать железодефицитная анемия. У женщин она также бывает, но ее можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам. У мужчин же не бывает менструации, поэтому нужно найти причину.

«У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология»,

— пояснил Мясников.

Врач посоветовал обращаться за медицинской помощью, если наблюдается железодефицитная анемия. При этом Мясников подчеркнул, что анемия опасна и для мужчин, и для женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников усомнился в сознательности россиян.