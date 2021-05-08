Мясников рассказал о признаке рака, который встречается лишь у мужчин

Речь идет о пониженном уровне гемоглобина.
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о признаке рака, который встречается только у мужчин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Эксперт заявил, что на рак может намекать железодефицитная анемия. У женщин она также бывает, но ее можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам. У мужчин же не бывает менструации, поэтому нужно найти причину.
«У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология»,
— пояснил Мясников.
Врач посоветовал обращаться за медицинской помощью, если наблюдается железодефицитная анемия. При этом Мясников подчеркнул, что анемия опасна и для мужчин, и для женщин.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников усомнился в сознательности россиян.