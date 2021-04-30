Мясников усомнился в сознательности россиян

На фоне скорого наступления новых волн коронавируса уже сложно надеяться на сознательность россиян в вопросах вакцинации. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, по количеству полностью вакцинированных от COVID-19 Россия находится на последнем месте среди основных европейских стран. Согласно приведенным данным, в России прививку сделали 4,9% граждан. По этому показателю её опередили Великобритания, Франция и Германия.

Врач также добавил, что в последнее время в России начала расти смертность от новой болезни.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 731 человека. Жертвами COVID-19 стали 397 человек. Побороть болезнь смогли 8 406 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 725 новых ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека. Третье место у Подмосковья — 651 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников признал принудительно прививать россиян от коронавируса.