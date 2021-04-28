Мясников признал принудительно прививать россиян от коронавируса

Мясников признал принудительно прививать россиян от коронавируса
Мясников рассказал, кому нужно прививаться от коронавируса. Фото: кадр из видео Youtube

Он отметил, что иначе эпидемиологическая обстановка может резко ухудшиться.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что нужно принудительно прививать россиян от коронавируса. Он считает, что иначе страну ждет судьба Индии, где наблюдается «коронавирусный шторм». Таким мнением Мясников поделился в эфире «Соловьёв. Live».

Врач не боится появления новых штаммов, его беспокоит в первую очередь низкие темпы вакцинации. Если в Великобритании прививку успели сделать 20% населения, то в России всего 4%. Он убежден, что людей надо заставлять делать уколы, в противном случае «в России вспыхнет, и будем изображать из себя Индию».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России. Нужно соблюдать все установленные меры, чтобы подъем не перерос в волну.

Александр Мясников вакцинация индия


 

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