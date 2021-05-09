Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Адмиралтейской «. Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена.

Станция «Адмиралтейская» пятой линии Петербургского метрополитена, также известная как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрыта на вход с 9:18.

Сообщается, что станцию закрыли только на вход в связи с большим пассажиропотоком. Данная станция работает только на вход.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга в ночь на 9 мая будет работать в обычном режиме.