Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход

Станция метро &#171;Адмиралтейская&#187; закрыта на вход
"Адмиралтейская" закрыта на вход. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься в метрополитен, зайдя в вестибюль «Адмиралтейской «. Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена.

Станция «Адмиралтейская» пятой линии Петербургского метрополитена, также известная как Фрунзенско-Приморская или фиолетовая ветка закрыта на вход с 9:18.

Сообщается, что станцию закрыли только на вход в связи с большим пассажиропотоком. Данная станция работает только на вход.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга в ночь на 9 мая будет работать в обычном режиме.

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Станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход
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