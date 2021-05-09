Станцию метро «Девяткино» закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета

В метро "Девяткино" закрыт один вестибюль. Фото: Baltphoto

В метро "Девяткино" закрыт один вестибюль. Фото: Baltphoto

В Северной столице на данный момент нельзя спуститься во второй вестибюль метрополитена, зайдя в здание метро «Девяткино». Об этом сообщается в социальной сети на официальном сайте петербургского метрополитена.

Конечная станция «Девяткино» первой линии Петербургского метрополитена, также известная как Кировско-Выборгская линия или красная ветка закрыта на вход с 09:33.

Сообщается, что только один вестибюль станции закрыли на вход в связи с обнаружением бесхозного предмета.

Также известно, что продолжает работать первый вестибюль «Девяткино».

Также gazeta.spb.ru сообщала, что с 9:18 станция метро «Адмиралтейская» закрыта на вход.