Состоялся Парад Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb

В воскресенье, 9 Мая, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Северной столице в этом году на парад были допущены и военнослужащие, и почетные гости, предварительно получившие отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации парад смогли посетить только ветераны.

Ветераны войны рядом с волонтерами наблюдали за грандиозным Парадом Победы на Дворцовой площади. Известно, что для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

Парадный строй в марше объединил свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа.