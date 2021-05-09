Состоялся Парад Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb

Состоялся Парад Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb

В воскресенье, 9 Мая, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Северной столице в этом году на парад были допущены и военнослужащие, и почетные гости, предварительно получившие отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации парад смогли посетить только ветераны.

Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb

Ветераны войны рядом с волонтерами наблюдали за грандиозным Парадом Победы на Дворцовой площади. Известно, что для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Ветераны наблюдают Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb

Парадный строй в марше объединил свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа.

Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы на 9 Мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
9 мая новости СПб парад победы фоторепортаж


 

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