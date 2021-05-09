Пропавшего в лесу главу Минздрава Омской области разыскивают около 100 человек

Около 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС задействованы в поисках министра здравоохранения Омской области. Два дня назад он уехал на квадроцикле в лес и пропал. Скоро на поиски выйдут волонтёры.

Ночью поисковая операция будет продолжена с и фонариками и громкоговорителями, сообщает ТАСС.

Установлено, что Александр Мураховский уехал с охотничьей базы. Около суток знакомые искали его сами, потом обратились в полицию. Поисковую операцию осложняет болотистость. Спасатели используют вертолёт и дрон. Найден квадрацикл.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при жесткой посадке легкомоторного самолета в Татарстане погибли два человека. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 18 человек и шесть машин. Причина устанавливается. Самолет принадлежит одному татарстанскому аэроклубу. Самолет могли угнать.