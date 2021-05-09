При жесткой посадке легкомоторного самолета в Татарстане погибли два человека

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли.

Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека, сообщает ТАСС. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 18 чеоловек и шесть машин. Причина устанавливается. Самолет принадлежит одному татарстанскому аэроклубу.

Самолет могли угнать. В прокуратуре говорят, что хозяином самолёта является 51-летний житель Бугульмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на мосту Александра Невского мужчина попал под колеса автомобиля. ДТП с пешеходом произошло сегодня днём. Мужчину сбили на мосту Александра Невского. Информация появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте». Судя по всему, мужчина был пьян и шел кое-как. Его несколько раз «забрасывали» обратно на пешеходную зону.