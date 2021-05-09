На мосту Александра Невского мужчина попал под колеса автомобиля

Судя по всему, мужчина был пьян и шел кое-как. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Судя по всему, мужчина был пьян и шел кое-как. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

ДТП с пешеходом произошло сегодня днём. Мужчину сбили на мосту Александра Невского.

Информация появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте». Судя по всему, мужчина был пьян и шел кое-как. Его несколько раз «забрасывали» обратно на пешеходную зону. Очевидцы отмечают, что шел он не один, а с девушкой. Она вела его на метро, пишут комментаторы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте два таксиста Яндекса не поделили дорогу. В Калининском районе Северной столицы на Гражданском проспекте недалеко от станции метро «Академическая» произошла авария, в которой столкнулись две белые машины «Яндекс такси». На кадрах, снятых очевидцем заметно, что автомобили встали буквально в нескольких метрах от места, где расположены рельсы трамвая.