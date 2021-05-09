На Гражданском проспекте два таксиста Яндекса не поделили дорогу

Авария на Гражданском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария на Гражданском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе города случилось дорожно-транспортное происшествие, при участии двух автомобилей такси. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе Северной столицы на Гражданском проспекте недалеко от станции метро «Академическая» произошла авария, в которой столкнулись две белые машины «Яндекс такси».

На кадрах, снятых очевидцем заметно, что автомобили встали буквально в нескольких метрах от места, где расположены рельсы трамвая, однако движению общественного транспорта машины не мешают.

Также видно, как сильно разворочен «нос» одного из участников ДТП. У второго же зафиксирована большая вмятина с правой стороны.

На момент съемки на фото не заметны ни машины сотрудников Госавтоинспекции, ни машины скорой медицинской помощи.

О состоянии водителей, попавших в аварию, на данный момент ничего не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после дорожно-транспортного происшествия с участием 16-летнего велосипедиста полиция проводит проверку.