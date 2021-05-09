Финляндия планирует возобновить ж/д сообщение с Россией в июне

Финляндия может возобновить ж/д сообщение с Россией в июне. Фото: pixabay

Финляндия может возобновить ж/д сообщение с Россией в июне. Фото: pixabay

Финляндия планируют возобновить железнодорожное сообщение с Россией в июне.

Это связано с предстоящим чемпионатом Европы по футболу. Финская сборная проведет матчи группового этапа в Северной столице, сообщает финский телеканал MTV uutiset со ссылкой на источник.

Окончательное решение о возобновлении сообщения правительство Финляндии примет 12 мая.

Напомним, пассажирское ж/д сообщение между странами было прекращено в марте прошлого года из-за пандемии.

Ранее правительство Финляндии приняло решение оставить границы закрытыми до 25 мая 2021 года. В страну без каких-либо проблем могут въехать члены семьи граждан стран вне зависимости от гражданства. Также попасть в Финляндию могут люди, имеющие разрешение на пребывание в стране, те, у кого есть на территории страны недвижимость и некоторые другие категории граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом между Финляндией и Россией вновь начнут ходить пассажирские поезда. Поезда «Аллегро» снова будут курсировать между Северной столицей и Хельсинки.