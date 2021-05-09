В Минздраве сообщили о большом интересе к вакцине «Спутник Лайт»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о большом интересе к вакцине от коронавируса «Спутник Лайт» за границей.

Он отметил, что на российские вакцину уже оставляют заявки другие страны, сообщает РИА «Новости».

Хотя «Спутник Лайт» получил регистрацию всего несколько дней назад, им уже успели всерьез заинтересовались за границей, отметил Мурашко. Какие именно страны оставили заявку он не уточнил.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.