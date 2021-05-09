Суд отправил под домашний арест студента, который раскладывал гашиш в Александро-Невской лавре

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест студента, которого задержали после закладки наркотиков на территории Александро-Невской лавры.

По решению суда, он будет находится под домашним арестом до 6 июля. Молодому человеку запрещено пользоваться Интернетом, отправлять и получать почтовые сообщения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, выходить за пределы жилого помещения, прогулки разрешены не более трех часов в день, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в ночь на 8 мая студент на автомобиле BMW приехал в Митрополичий сад Александро-Невской лавры с 50 закладками с гашишем. В саду он успел разложить 22 закладки.

Также обвиняемый попытался разложить пакетики с запрещенными веществами на Орловской улице, однако там его заметили сотрудники полиции и задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: за хранение значительного количества психотропных веществ и дачу взятки сотруднику полиции. По информации следствия, обвиняемый, после того, как у него изъяли при досмотре изрядное количество амфетамина.