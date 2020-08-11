Жителя Петербурга, хранившего амфетамин, будут судить за дачу взятки полицейскому

Прокуратура Красногвардейского района признала виновным гражданина одной из стран ближнего зарубежья, пытавшегося дать взятку полицейскому за сокрытие преступления.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: за хранение значительного количества психотропных веществ и дачу взятки сотруднику полиции. По информации следствия, обвиняемый, после того, как у него изъяли при досмотре изрядное количество амфетамина, попытался заплатить стражу порядка, чтобы последний закрыл глаза на преступление и не стал привлекать преступника к уголовной ответственности.

Обвиняемый оценил свою свободу в 20 тысяч рублей, однако полицейский отказался от взятки и задержал нарушителя. Наказание злоумышленнику определит Красногвардейский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-полицейский ответит перед судом за взятки.