Жителя Петербурга, хранившего амфетамин, будут судить за дачу взятки полицейскому

Жителя Петербурга, хранившего амфетамин, будут судить за дачу взятки полицейскому
Мужчина попытался дать полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красногвардейского района признала виновным гражданина одной из стран ближнего зарубежья, пытавшегося дать взятку полицейскому за сокрытие преступления.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: за хранение значительного количества психотропных веществ и дачу взятки сотруднику полиции. По информации следствия, обвиняемый, после того, как у него изъяли при досмотре изрядное количество амфетамина, попытался заплатить стражу порядка, чтобы последний закрыл глаза на преступление и не стал привлекать преступника к уголовной ответственности.

Обвиняемый оценил свою свободу в 20 тысяч рублей, однако полицейский отказался от взятки и задержал нарушителя. Наказание злоумышленнику определит Красногвардейский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге экс-полицейский ответит перед судом за взятки.

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