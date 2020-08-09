В Петербурге бывший полицейский ответит перед судом за взяточничество

Приморский районный суд заключил под стражу местного жителя, который занимал должность инспектора ППСП. Он обвиняется в получении взятки.

Преступный инцидент произошел 4 августа в Петербурге. По данным следствия, полицейский, действуя группой лиц по предварительному сговору, потребовал передать 200 тыс. рублей за незаконное бездействие в пользу другой гражданки, по факту обнаружения в ее действиях признаков преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина передала неустановленным лицам 50 тыс. рублей.

В результате бывшего правоохранителя задержали. Он просил подписку о невыезде, домашний арест или запрет определенных действий. Срок меры – 5 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице перед судом предстанет молодая жительница, обвиняемая в покушении на незаконный сбыт наркотиков через Интернет.