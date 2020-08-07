В Петербурге осудят молодую закладчицу

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице перед судом предстанет молодая жительница, обвиняемая в покушении на незаконный сбыт наркотиков через Интернет. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Фрунзенского района.

По данным следствия, 20-летняя горожанка в мае с помощью торговой площадки одного из приложений в Сети устроилась закладчицей наркотиков во Фрунзенском и Московском районах города.

Как сообщили на сайте прокуратуры Петербурга, девушка приобретала через приложение запрещенные вещества в расфасованном виде, после чего прятала свертки в тайники для потребителей. Однако адреса тайников она не успела сообщить пользователям, оставшиеся свертки не разложила в тайники, так как была задержана.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители изъяли свыше 10 гр наркотика. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец ответит перед судом за поджог иномарок на Шаумяна.