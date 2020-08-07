В Петербурге осудят молодую закладчицу

В Петербурге осудят молодую закладчицу
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице перед судом предстанет молодая жительница, обвиняемая в покушении на незаконный сбыт наркотиков через Интернет. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Фрунзенского района.

По данным следствия, 20-летняя горожанка в мае с помощью торговой площадки одного из приложений в Сети устроилась закладчицей наркотиков во Фрунзенском и Московском районах города.

Как сообщили на сайте прокуратуры Петербурга, девушка приобретала через приложение запрещенные вещества в расфасованном виде, после чего прятала свертки в тайники для потребителей. Однако адреса тайников она не успела сообщить пользователям, оставшиеся свертки не разложила в тайники, так как была задержана.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители изъяли свыше 10 гр наркотика. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой петербуржец ответит перед судом за поджог иномарок на Шаумяна.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
наркотики новости спб прокуратура санкт-петербурга


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В фонды РБН передали в дар книгу «Анатолий Рахлин. Тренер»
Жалобы на ЕГЭ, маски в метро, забытые дети: чем запомнилась минувшая неделя ...
«Зенит» огласил стартовый состав на матч за Супер Кубок России
В Петербурге осудят молодую закладчицу
Молодой петербуржец ответит перед судом за поджог иномарок на Шаумяна
Мотоциклист попытался избежать ДТП на Литейном мосту, но рухнул под колеса KIA
Водитель фуры погиб после ДТП с большегрузом на ЗСД
Петербургские архитекторы вошли в число победителей Всероссийского конкурса ...