Молодой петербуржец ответит перед судом за поджог иномарок на Шаумяна

Молодой петербуржец ответит перед судом за поджог иномарок на Шаумяна
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Красногвардейского района направила в суд уголовное дело в отношении молодого жителя. Он обвиняется в поджоге автомобилей.

Инцидент произошел 19 февраля текущего года. По данным следствия, 22-летний мужчина, находясь на парковке у гостиницы «Ладога», расположенной в доме №26 по проспекту Шаумяна, поджог припаркованный на стоянке Mercedes,

Как сообщили в прокуратуре города, горожанин причинил ущерб владельцу иномарки на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Кроме того, огонь от полыхающего авто распространился на находящиеся рядом авто марок BMW. Ущерб составил более 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отказал петербуржцу по иску к призывной комиссии в Петербурге.

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