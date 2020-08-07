Будет служить: суд отказал петербуржцу по иску к призывной комиссии в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд отказал призывнику, который хотел отменить решение комиссии о его призыве на военную службу.
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина подал иск к призывной комиссии муниципального образования «Южно-Приморский». Он был не согласен с тем, что комиссия признала его годным к службе с незначительными ограничениями, но якобы не учла подтвержденные ранее заболевания.
Истец хотел пройти повторное освидетельствование.
Отмечается, что никаких медицинских документов о наличии неучтенного заболевания он не представил.
В результате судом истцу было отказано.
«Будет служить», — заключили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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