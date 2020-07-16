Десять призывников из Ленобласти получили места в Президентском полку

Десять призывников из Ленобласти получили места в Президентском полку
В военкомате все призывники прошли тест на коронавирус. Фото: lenobl.ru/ru

В Ленобласти 15 июля завершился весенне-летний призыв. На службу в военные части прибыло более 1,5 тыс. человек.

В регионе отобрали десять молодых парней, которые отправились служить в Президентский полк. Остальные будут служить в различных частях Западного военного округа.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, призывников дважды проверяли на Covid-19. Только после этого они отправились к местам службы.

Кроме того, молодых людей обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть с 16 июля снимает часть коронавирусных ограничений. Губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал соответствующие изменения в постановление.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть призыв


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге двух членов банды судят за разбои в магазинах
Новый дилер Chevrolet с моделями Spark, Nexia и Cobalt выходит на ...
Цены на молоко в Ленобласти вырастут к концу 2020 года
Поликлинику на Пионерской оштрафовали за просроченные лекарства
Посетителей магазинов в Петербурге и Выборге поймали за кражей продуктов
Недавно освободившийся уголовник вновь пойдет под суд за поножовщину
Розничный бизнес ВТБ в Санкт-Петербурге возглавит Александр Вялков
От коронавируса в Петербурге умерли 9 мужчин и 13 женщин