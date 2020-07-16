Десять призывников из Ленобласти получили места в Президентском полку

В Ленобласти 15 июля завершился весенне-летний призыв. На службу в военные части прибыло более 1,5 тыс. человек.
В регионе отобрали десять молодых парней, которые отправились служить в Президентский полк. Остальные будут служить в различных частях Западного военного округа.
Как сообщила пресс-служба администрации региона, призывников дважды проверяли на Covid-19. Только после этого они отправились к местам службы.
Кроме того, молодых людей обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть с 16 июля снимает часть коронавирусных ограничений. Губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал соответствующие изменения в постановление.