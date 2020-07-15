Ленобласть с 16 июля снимает часть коронавирусных ограничений

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко подписал соответствующие изменения в постановление.

Таким образом, с четверга, 16 июля вновь заработают все общественные бани.

Также, ленинградцам разрешается больше не носить маски в загсах, фитнес-клубах, бассейнах и кафе. В салонах красоты пока масочного режима придерживаться необходимо, но в исключительных случаях средства защиты можно не надевать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Напомним, населенные пункты распределены по зонам. Их три: красная, желтая и зеленая. Они демонстрируют эпидемиологическую обстановку.

Возобновить работу могут школьные детские лагеря, находящиеся в «желтой» и «зеленой» зонах.

Что касается общепита, то ограничение по заполняемости за столами снимается. Но до сих пор остаются актуальными следующие правила: если заведения находятся в «красной» и «желтой» зоне, то разрешена работа лишь летних кафе и террас. Рестораны из «зеленой» зоны могут впускать своих гостей внутрь, но при условии заполняемости не более чем в 50%.

Помимо этого, увеличивается допустимое количество детей в группах детских садов. Это касается всех зон, но в разной степени.

Все МФЦ «красной» и «желтой» зоны будут оказывать местным жителям все возможные услуги, но по предварительной записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть узнает у своих жителей, в каких социальных гарантиях они нуждаются.