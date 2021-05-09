«Милан» обыграл «Ювентус» в главном матче 35-го тура Серии А

«Милан» обыграл «Ювентус» в главном матче 35-го тура Серии А
Матч прошел в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум». Фото: Pixabay

«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Матч прошел в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» без зрителей и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Брахим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.

Подопечные Стефано Пиоли занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 72 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч третьего тура чемпионата Италии оказался сорван по причине невыхода на поле футболистов клуба «Наполи». Игра должна была начаться в Турине в 21:45. Игроки «старой синьоры» успели приехать на стадион, но соперников дождаться так и не смогли.

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