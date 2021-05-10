Молодую петербурженку достали из Суздальского озера мертвой

В воскресенье, 9 мая, спасатели и полицейские работали на месте происшествия на Суздальском озере. Там утонула местная жительница.

Все случилось днем 9 мая на берегу Среднего Суздальского озера в Озерках. Тело петербурженки извлекли из воды примерно в два часа дня. По словам очевидцев, погибшая была одета в куртку, при ней нашли паспорт. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на городское управление МЧС.

По данным ведомства, утонувшей было 26 лет. Предварительно, ее тело находилось в воде 6-8 часов. Экстренные службы достали ее тело на берег.

Все обстоятельства и причины смерти устанавливаются. Проводится проверка.

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