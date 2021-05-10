Певица Валерия рада, что они с супругом не стали покупать загородный особняк

Певица Валерия рада, что они с супругом не стали покупать загородный особняк
Певица Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Российская эстрадная певица Валерия и ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не имеют своего загородного дома, о чем совсем не жалеют. Об этом сообщает сама певица в «Собеседнику».

Прошлой весной, когда были тяжелые карантинные меры, Валерия очень хотела перебраться за город, где тихо и уютно в отличие от Москвы. При этом эксперты по недвижимости уже начали поиск квадратных метров для звездной семьи.

Артистка рассказала, что дом мечты они так и не смогли найти. Кроме того, цены очень выросли. Однако Валерия рада, что семья не приобрела ту жилплощадь, которую им активно продавали за огромные деньги.

Женщина признается, что счастлива оставить эту навязчивую идею.

Однако полностью забывать о покупке отдельного дома Валерия не думает. Ковид-19 продолжает буйствовать, плюс ко всему, маленькая внучка растет. Поэтому чета решила повременить и дождаться лучшего варианта.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что у артистов Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе родилась девочка.

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