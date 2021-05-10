Двое взрослых мужчин во Всеволожском районе решили пострелять из списанного оружия в воздух

В Ленинградской области во Всеволожском районе в отдел полиции доставили двух стрелявших из охолощенного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне к оперативникам Всеволожского района обратилась 34-летней уборщица. Она сообщила, что в поселке Рахья стрельба.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, они установили, что в садоводстве «Ленинградец» поселка Рахья двое мужчин стреляли в воздух. Одному было 54 года, второму — 39.

Стрельба в воздух происходила из списанного охолощенного оружия.

Так, мужчины отправились вместе с оперативниками в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 32-летний мужчина решил похулиганить и выстрелил из пистолета в Невском районе — возбуждено уголовное дело.