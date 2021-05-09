32-летний мужчина решил похулиганить и выстрелил из пистолета: возбуждено уголовное дело

Стрелок под подпиской о невыезде. Фото: Pixabay

Стрелок под подпиской о невыезде. Фото: Pixabay

Хулиганская стрельба 32-летнего мужчины в Невском районе обернулась уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что на улице Дыбенко у дома 15 по горячим следам задержали 32-летнего мужчину. Он является специалистом одной из городских служб.

Нарушитель правопорядка из хулиганских побуждений выстрелил из своего охолощённого пистолета-пулемета в сторону 18-летнего парня, который на тот момент находился в компании молодых людей.

Сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Когда правоохранители отправились домой к стрелявшему мужчине, то они обнаружили там предмет похожий на снаряд, несколько единиц патронов, штык-ножи и что-то вроде ружья. Все, что удалось найти в жилище подозреваемого, было изъято и отправлено на экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелок же находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что против электросварщика из Вырицы возбудили уголовное дело после стрельбы в воздух.