Против электросварщика из Вырицы возбудили уголовное дело после стрельбы в воздух

Месяц назад в Ленинградской области в поселке Вырица произошел вооруженный конфликт между двумя мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, в Вырице на улице Оредежская у дома 4 35-летний электросварщик повздорил с нигде не работающим 39-летним жителем Пушкина. В ходе конфликта электросварщик выстрелил четыре раза вверх из травматического пистолета, а затем с места происшествия скрылся. Отмечается, что позже стрелявший в связи с травмами и плохим самочувствием был госпитализирован в больницу.

А третьего мая вечером в собственном доме стрелка задержали и доставили в отдел полиции.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый на данный момент под подпиской о невыезде.

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