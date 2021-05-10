Трое обокрали салон связи на площади Александра Невского на 110 тысяч рублей. Одного задержали

Накануне, 9 мая, трое преступников украли из салона связи в центре Петербурга два дорогих смартфона. Одного из них задержали на месте.

По информации городского главка МВД, в 20:24 молодой менеджер салона связи на площади Александра Невского вызвал полицию. Трое злоумышленников похитили с витрины два смартфона общей стоимостью 110 тысяч рублей. Двоим удалось сбежать, а третьего остановили сотрудники магазина.

Прибывшие на место полицейские задержали 32-летнего приезжего из Астраханской области. Его доставили в отдел полиции, где был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Против злоумышленников могут открыть уголовное дело.

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