Вандал поджег могилы на Красносельском кладбище в ночь на День Победы

Вандал поджег могилы на Красносельском кладбище в ночь на День Победы
Вандал сжег венки и могильные кресты. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Неизвестный злоумышленник устроил пожар на кладбище в Петербурге в канун Дня Победы. Полиция разыскивает вандала.

Все случилось поздним вечером 8 мая на Красносельском кладбище на проспекте Ленина. Неизвестный поджег венки и деревянные кресты на нескольких могилах, расположенных в 20 метрах друг от друга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.

Ночью на кладбище никого не было, поэтому никто не пострадал. Сейчас полиция ищет родственников умерших, чьи могилы были осквернены. Также правоохранители разыскивают устроившего пожары злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню. Пламя удалось сбить за час — в 7 часов 10 минут специалисты сообщили о полной ликвидации огня. О возможных пострадавших при пожаре не сообщается.

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