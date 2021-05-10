На Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню

О возможных пострадавших при пожаре не сообщается. Фото: архив МЧС

О возможных пострадавших при пожаре не сообщается. Фото: архив МЧС

В понедельник утром в Петродворцовом районе Петербурга случился пожар на частном участке. С огнем боролись 10 сотрудников МЧС.

По информации городского управления МЧС, петербуржцы сообщили о пожаре в шесть утра. Все произошло на Красносельском шоссе, дом 53. Там загорелась одноэтажная баня.

Огонь охватил деревянную постройку размером 4 на 6 метров по всей площади. На борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины.

Пламя удалось сбить за час — в 7 часов 10 минут специалисты сообщили о полной ликвидации огня. О возможных пострадавших при пожаре не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили частный дом под Гатчиной. Сообщение о возгорании поступило в 16:18. Площадь постройки составляла 48 кв. м.