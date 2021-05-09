Спасатели почти час тушили частный дом под Гатчиной

Вечером 9 мая под Гатчиной произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, в Гатчинском районе, в СНТ «Авангард» загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 16:18. Площадь постройки составляла 48 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 17:20. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 8 мая во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил станцию технического обслуживания на улице Салова, 31. Пламя распространилось по всей площади (200 квадратных метров) металлического ангара.