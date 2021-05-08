Пожар произошел на станции техобслуживания во Фрунзенском районе

Пожар произошел на станции техобслуживания во Фрунзенском районе
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 8 мая во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил станцию технического обслуживания на улице Салова, 31.

Пламя распространилось по всей площади (200 квадратных метров) металлического ангара, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь унес жизнь одного человека. Возгорание случилось в четверг, 6 мая, в трехкомнатной квартире дома на улице Олеко Дундича.

пожар происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения вакцины ...
Россияне озвучили профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
Утренние пробки в Петербурге оценили в один балл
Пожар произошел на станции техобслуживания во Фрунзенском районе
В Бразилии рассказали о подготовке к производству вакцины «Спутник V»
Число жертв крушения метромоста в Мехико выросло до 26 человек
На юге Испании произошло крушение вертолета
В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от коронавируса