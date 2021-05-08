Пожар произошел на станции техобслуживания во Фрунзенском районе

В ночь на 8 мая во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил станцию технического обслуживания на улице Салова, 31.

Пламя распространилось по всей площади (200 квадратных метров) металлического ангара, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь унес жизнь одного человека. Возгорание случилось в четверг, 6 мая, в трехкомнатной квартире дома на улице Олеко Дундича.