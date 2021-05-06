Мужчина погиб в квартирном пожаре на Олеко Дундича

Мужчина погиб в квартирном пожаре на Олеко Дундича
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь унес жизнь одного человека.

Возгорание случилось в четверг, 6 мая, в трехкомнатной квартире дома на улице Олеко Дундича. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 5:08.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по городу, на место происшествия прибыли 15 спасателей на трех спецмашинах. Пламя охватило площадь 6 квадратных метров.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, жертвой пожара стал 46-летний мужчина. Он надышался угарным газом. Также в квартире находился его брат, который встретил спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гжатской 20 спасателей тушили полыхающий гараж.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб спасатели


 

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