Мужчина погиб в квартирном пожаре на Олеко Дундича

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Огонь унес жизнь одного человека.

Возгорание случилось в четверг, 6 мая, в трехкомнатной квартире дома на улице Олеко Дундича. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 5:08.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по городу, на место происшествия прибыли 15 спасателей на трех спецмашинах. Пламя охватило площадь 6 квадратных метров.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, жертвой пожара стал 46-летний мужчина. Он надышался угарным газом. Также в квартире находился его брат, который встретил спасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гжатской 20 спасателей тушили полыхающий гараж.